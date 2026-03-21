Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова

Tекст: Вера Басилая

«С днем рождения, лучший министр. Все перемелем, все преодолеем. А врагам – ну, они поняли», – написал Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

Пост сопровождается изображением картины с портретом Сергея Лаврова и подписью «Ну, вы поняли». В официальном аккаунте ведомства также отметили значительный вклад именинника в укрепление позиций государства.

Коллеги подчеркнули профессионализм и стратегическое мышление дипломата, пожелав ему здоровья и дальнейших успехов. Главе МИД Сергею Лаврову исполнилось 76 лет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала поздравительный пост в честь 76-летия Сергея Лаврова.

До этого Лавров назвал вручение ему ордена Андрея Первозванного признанием вклада всех сотрудников дипломатии.