Гигантское облако плазмы ударило по магнитному полю Земли
Очередной поток солнечной плазмы достиг планеты, спровоцировав резкий рост индукции магнитного поля до критических значений, сообщили ученые.
К нашей планете приблизилось как минимум еще одно облако плазмы, передает Лаборатория солнечной астрономии. Исследователи зафиксировали значительный рост показателей, превышающий порог экстремально высоких значений, который начинается от 25 нанотесла.
«Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов, что впечатляет, если честно», – отмечают специалисты.
Ученые подчеркивают, что нынешнее затишье на графиках магнитных бурь является обманчивым. Ситуация может резко измениться через два или три часа.
В этот период вероятно начало второго этапа полярных сияний. Эксперты полагают, что грядущее атмосферное явление окажется даже мощнее, чем события вчерашнего дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, геомагнитный шторм на Земле достиг уровня G3.
Астрономы ИКИ РАН ранее спрогнозировали прохождение нескольких выбросов в течение недели.
До этого специалисты сообщали о третьей с начала года магнитной буре.