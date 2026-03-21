Мощнейшая за два месяца магнитная буря накрыла Землю
Магнитная буря на Земле достигла уровня G3 и стала мощнейшей с января
Самый мощный за два месяца геомагнитный шторм, достигший уровня G3, вызвал вспышку полярных сияний вплоть до широт Москвы.
Явление отмечено как самое сильное с конца января 2026 года, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Геомагнитный шторм начался около 23 часов по московскому времени и длится уже более 11 часов. По данным ученых, ночью буря достигла уровня G3 – именно эта граница отделяет средние бури от сильных.
Причиной такого мощного возмущения стало облако плазмы, выброшенное Солнцем в начале недели. Пик полярных сияний пришелся на промежуток с 00.30 до 2:.30, когда яркость сияний достигла максимального значения. Необычно яркое свечение удалось наблюдать не только на севере, но и в Москве и других центральных регионах страны.
В ближайшие часы геомагнитное поле Земли останется крайне возмущенным, и, по прогнозам, шторм продлится все выходные. Ожидается, что вероятность появления новых сияний ближайшей ночью вновь будет высокой. Полная стабилизация магнитного поля прогнозируется только ко вторнику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле зафиксировали начало магнитной бури из-за прихода солнечной плазмы.
Астрономы ИКИ РАН спрогнозировали повышение уровня возмущений до класса G3 в течение дня.
Эксперты ранее предупредили о возможной продолжительности геомагнитного шторма около шести суток.