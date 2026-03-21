Дмитриев спрогнозировал ускорение инфляции из-за роста цен на энергоносители

Tекст: Вера Басилая

Дальнейший рост цен на энергоносители и сырье может привести к ускорению инфляции во всем мире, передает ТАСС. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Цены будут продолжать расти, вызывая цепную реакцию во всех остальных секторах экономики и усиливая инфляцию», – написал Дмитриев в соцсети.

Дмитриев прокомментировал данные The Spectator index, согласно которым за последний месяц в Европе почти вдвое выросли цены на газ – на 93%. Серьёзно подорожало и топливо для отопления – на 68%, нефть марки Brent подорожала на 52%, WTI – на 45%, бензин – на 39%. Также отмечается рост цен на карбамид на 35%, серу на 23% и уголь на 20%.

По словам Дмитриева, на Европу надвигается «цунами энергетического шока», спровоцированное отказом Евросоюза от российского природного газа.

Совет ЕС ранее утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года, при этом отдельные ограничения начнут действовать уже с 2026 года.

Импорт СПГ по краткосрочным контрактам будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а поставки по трубопроводам по краткосрочным контрактам должны завершиться до 17 июня 2026 года.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал удар по СПГ-заводу в Катаре катастрофичным для Евросоюза.

До этого Дмитриев призвал европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса.

Также глава РФПИ заявил о начале глобального скачка цен на сырьевые товары из-за конфликта на Ближнем Востоке.