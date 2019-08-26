Космонавт Скворцов установил рекорд по перестыковке «Союза» на МКС

Российский космонавт Александр Скворцов, выполнявший в ручном режиме перестыковку корабля «Союз МС-13» с одного модуля МКС на другой, использовал минимально возможное количество топлива, сообщил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев.

Он сообщил, что на корабле «Союз МС-14» с роботом «Федор» будет проведен двухимпульсный маневр с целью выстраивания оптимальной траектории полета при стыковке корабля с МКС, которая намечена на утро вторника, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее в понедельник пилотируемый корабль «Союз МС-13» отстыковался от модуля МКС «Звезда», чтобы освободить место для «Союза МС-14», который не смог причалить к МКС 24 августа. Перестыковку к модулю «Поиск» в ручном режиме провел российский космонавт Александр Скворцов при поддержке астронавтов Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США).

Новая попытка стыковки «Союза МС-14» (теперь уже к модулю «Звезда») будет предпринята в 06.12 мск вторника.