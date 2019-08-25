Названо время новой попытки стыковки «Союза» с МКС

В Twitter-аккаунте МКС названо время новой попытки стыковки российского корабля «Союз МС-14» со станцией.

В Twitter сообщается, что вторая попытка будет предпринята в 06.12 мск вторника.

Аккаунт ведет НАСА, передает ТАСС.

В 06.59 мск понедельника «Союз МС-13» переведут с модуля «Звезда» на «Поиск», куда не смог пристыковаться «Союз МС-14».

Подчеркивается, что система автоматической стыковки «Курс» на «Звезде», куда причалит«Союз МС-14», «работает идеально».

Напомним, в субботу «Союз» не смог состыковаться с МКС.

В качестве возможной причины называется проблема в радиотехнической системе. Также сообщалось, что нештатная ситуация возникла из-за неисправного усилителя в системе «Курс».

«Союз МС-14» везет на МКС антропоморфного робота «Федора».

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