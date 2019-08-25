Названо время новой попытки стыковки «Союза» с МКС

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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

Присутствие «Федора» на борту «Союза» не пошло на пользу штатному ходу полета к МКСФото: кадр из видео
Пилотируемый корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный андроид «Федор», не смог пристыковаться к МКС. Вероятной причиной ЧП называется уникальная неполадка в системе сближения «Курс». Повторная попытка пристыковаться намечена на понедельник. Есть ли шансы на успех этой идеи и какова роль «Федора» в возникновении нештатной ситуации? Подробности...
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Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

В хронически антироссийской Литве хронически антироссийская Грузия получила только моральную поддержкуФото: twitter.com/GitanasNauseda
Президент Грузии выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему: раз ЕС не пускает нас в дверь, мы влезем в окно. Есть у нее и конкретные предложения о том, как обойти вето, фактически наложенное странами Западной Европы на дальнейшее расширение Евросоюза. В чем заключается грузинский план? И каковы шансы на то, что он будет реализован? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Либеральная метафизика пармезана

Андрей Бабицкий, журналист
Наши либералы отстраивают свою метафизику на убежденности в том, что человек является прежде всего существом поглощающим и эту его потребность должны обеспечивать общество, государство, и Европейский Союз вкупе с Америкой. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
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Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Названо время новой попытки стыковки «Союза» с МКС

              25 августа 2019, 04:15

              Текст: Антон Антонов

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              В Twitter-аккаунте МКС названо время новой попытки стыковки российского корабля «Союз МС-14» со станцией.

              В Twitter сообщается, что вторая попытка будет предпринята в 06.12 мск вторника.

              Аккаунт ведет НАСА, передает ТАСС.

              В 06.59 мск понедельника «Союз МС-13» переведут с модуля «Звезда» на «Поиск», куда не смог пристыковаться «Союз МС-14». 

              Подчеркивается, что система автоматической стыковки «Курс» на «Звезде», куда причалит«Союз МС-14», «работает идеально».

              Напомним, в субботу «Союз» не смог состыковаться с МКС.

              В качестве возможной причины называется проблема в радиотехнической системе. Также сообщалось, что нештатная ситуация возникла из-за неисправного усилителя в системе «Курс».

              «Союз МС-14» везет на МКС антропоморфного робота «Федора».

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