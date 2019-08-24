В Роскосмосе назвали причину проблем со стыковкой «Союза» с МКС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что причиной несостоявшейся стыковки корабля «Союз МС-14» с МКС могла стать проблема в радиотехнической системе.

«Я думаю, что это скорее всего что-то в радиотехнической системе, какие-нибудь отказы – неустойчивая работа антенной системы или еще что-то, но в этом сейчас специалисты будут разбираться», – уточнил Крикалев, передает ТАСС.

Напомним, в субботу корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время (08.31 мск субботы).

Позже стало известно, что причиной неудавшейся стыковки стали «не встречавшиеся ранее колебания», возникшие при сближении «Союза» с МКС. Также сообщалось, что инцидент не повлиял на состояние робота.

В Центре управления полетами прошло экстренное совещание по данной ситуации. Повторную стыковку перенесли на утро понедельника, 26 августа.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала этот инцидент.