Названа дата повторной стыковки «Союза» к МКС

Повторная попытка стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту к Международной космической станции будет осуществлена утром в понедельник, 26 августа, сказал руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев.

Соловьев заявил, что «повторная стыковка будет в ночь с воскресенья на понедельник: в районе 8-9 утра 26 числа», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в данный момент «Союз» «находится в автоматическом полете, он нами никоем образом не потерян», «вся аппаратура работоспособна».

Напомним, в субботу корабль «Союз» не смог состыковаться с МКС в запланированное время. Стыковка была запланирована на 08.31 мск субботы.

Источник сообщил, что это могло произойти из-за неполадок в системе стыковки корабля «Курс». Эту информацию подтвердили в НАСА.

В Центре управления полетами прошло экстренное совещание из-за инцидента с «Союзом».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД