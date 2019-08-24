Выяснилось влияние неудачной стыковки «Союза» с МКС на программу работы «Федора»

Робот «Федор» выполнит свою программу на МКС в случае стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-14» с МКС, субботний инцидент не повлиял на его состояние, заявил исполнительный директор разработчика робота НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Дудоров заявил, что «самое главное – чтобы стыковка состоялась», и «если это произойдет, мы всю программу выполним, потому что общее время выполнения программы с роботом – два дня», передает ТАСС.

В целом же робот «будет находиться на МКС почти две недели», потому «его программа будет выполнена».

Он отметил, что неудавшаяся 24 августа стыковка «Союза» с МКС никак не повлияла на состояние робота.

«По программе было запланировано, что он периодически включался и записывал состояние систем корабля после старта. Но сейчас, до стыковки, он находится в состоянии сна, выключен. По прибытии на МКС он вновь включится», – пояснил Дудоров.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что «Федор» ожидает повторной стыковки с МКС.

Напомним, в субботу корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время. Стыковка была запланирована на 08.31 мск субботы.

Позже стало известно, что причиной неудавшейся стыковки стали «не встречавшиеся ранее колебания», возникшие при сближении «Союза» с МКС.

В Центре управления полетами прошло экстренное совещание из-за данного инцидента. Повторную стыковку перенесли на утро понедельника, 26 августа.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала этот инцидент.

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