В Роскосмосе рассказали о состоянии робота «Федора»

Робот «Федор», находящийся на борту корабля «Союз МС-14», ожидает повторной стыковки с Международной космической станцией (МКС), рассказали в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

В пресс-службе сообщили, что «Федор» «спокоен и ждет стыковки», передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу корабль «Союз» не смог состыковаться с МКС в запланированное время. Стыковка была запланирована на 08.31 мск субботы.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что это могло произойти из-за неполадок в системе стыковки корабля «Курс». Информацию подтвердили в НАСА.

Позже стало известно, что причиной неудавшейся стыковки стали «не встречавшиеся ранее колебания», возникшие при сближении «Союза» с МКС.

В Центре управления полетами прошло экстренное совещание из-за данного инцидента. Повторную стыковку перенесли на утро понедельника, 26 августа.

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