Космонавт Скворцов перестыковал «Союз МС-13» на МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» отстыковался от модуля МКС «Звезда», чтобы освободить место для «Союза МС-14», который не смог причалить к МКС 24 августа.

Перестыковку к модулю «Поиск» в ручном режиме провел российский космонавт Александр Скворцов при поддержке астронавтов Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США), передает ТАСС.

Экипаж находится в скафандрах «Сокол», передает РИА «Новости».

Перестыковка прошла успешно. Она заняла 25 минут.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неудачной попытке пристыковать к «Поиску» корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный робот «Федор».

Новая попытка стыковки «Союза МС-14» (теперь уже к модулю «Звезда») будет предпринята в 06.12 мск вторника.

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