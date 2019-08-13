В Кремле объяснили перенос саммита России, Азербайджана и Ирана

Перенос саммита президентов России, Азербайджана и Ирана на более поздний срок связан с необходимостью детальной координации графиков лидеров и выбором более подходящего времени, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Песков заявил, что перенос связан с «необходимостью более детальной координации графиков трех глав государств и выбора более подходящего времени, чтобы эти графики синхронизировать, поэтому после того, как будет по дипломатическим каналам такая синхронизация, мы сообщим о новых сроках проведения саммита», передает РИА «Новости».

Между тем стало известно, что президента Владимира Путина не пригласили на саммит G7 во французском Биаррице, однако Песков отметил, что «это не тот формат, где Россия принимает участие».

Напомним, председательство в G7 перешло Франции 1 января. Лидеры стран объединения соберутся во французском Биаррице в конце августа.

Встреча на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана была запланирована в Сочи на 14 августа, но была перенесена. Саммит в таком формате впервые состоялся в августе 2016 года в Баку, инициатива его проведения принадлежала азербайджанскому лидеру.