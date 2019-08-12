Саммит президентов России, Ирана и Азербайджана перенесен

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесена.

«Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам», – сообщил пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

В июне сообщалось, что Саммит Россия-Иран-Азербайджан пройдет в Сочи в августе.