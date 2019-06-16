Саммит Россия-Иран-Азербайджан пройдет в Сочи в августе

Встреча президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани запланирована на август в Сочи, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

«В августе этого года планируется встреча на высшем уровне в Сочи между президентами трех стран – России, Ирана и Азербайджана», – сказал он на открытии конференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» в Тегеране, передает РИА «Новости».

В пятницу президент Ирана Хасан Роухани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным призвал интенсифицировать сотрудничество Москвы и Тегерана на фоне ситуации на Ближнем Востоке и в связи с внешним давлением.