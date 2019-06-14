Роухани призвал усилить сотрудничество России и Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным призвал интенсифицировать сотрудничество Москвы и Тегерана на фоне ситуации на Ближнем Востоке и в связи с внешним давлением.

«Та ситуация, которая сегодня складывается в регионе, обуславливает необходимость большего взаимодействия между нашими странами», – сказал Роухани на полях саммита ШОС, передает ТАСС.

Лидер Ирана отметил, что Москва и Тегеран взаимодействуют во многих сферах. «Гораздо проще сказать, что нет таких сфер, в которых мы не взаимодействуем», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «в текущих условиях при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе», в частности, между Россией и Ираном «актуализируется с каждым днем».

Кроме того, в ходе встречи Роухани поздравил Путина с прошедшим Днем России и обратил внимание, что отношения между Москвой и Тегераном «носят образцовый характер и каждый день продвигаются вперед».

В ответ Путин, говоря о двусторонних отношениях России и Ирана, подчеркнул, что они «носят многоплановый характер, многосторонний». «Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что российско-иранские экономические отношения развиваются по многим направлениям. «Гуманитарные связи испокон веков были достаточно плотными, и взаимный интерес к русскому миру, с одной стороны, и к персидской культуре, с другой стороны, всегда были очень значимой частью нашего диалога», – сказал Путин.

Он также назвал результаты, достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирии, совместным успехом России, Ирана и Турции. «Благодаря, в том числе, активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех – Ирана, Турции и России», – отметил президент России.

Ранее в пятницу Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке призвал не допустить попадания в руки террористов биологического, химического и других видов оружия.