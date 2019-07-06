Очевидец раскрыла подробности происшествия с катером в Черном море

Очевидец рассказала подробности инцидента с катером, который перевернулся в Черном море около поселка Джубга Краснодарского края, в результате чего погибли два человека.

Очевидец рассказала телеканалу «Рен ТВ», что находилась на берегу и видела все своими глазами. Она заметила, что на яхте было очень много народу, которые взобрались на крышу и танцевали.

«Мы с берега наблюдали, как яхта накланялась, как на верхнюю палубу залезали люди и танцевали там. Некоторые там были пьяные. Играла музыка», – вспоминает она.

По ее словам, прошло около семи минут, когда судно наклонилось и перевернулось.

«Мы минут 15 потом наблюдали, как люди пытались плыть к берегу. Приехал несколько катеров и начали подбирать всех», – добавила она.

В пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулось прогулочное судно – катамаран. Погибли два человека. Капитан перевернувшегося судна сбежал, однако позднее был задержан полицией.

Выяснилось, что судно было перегружено почти в пять раз, а у капитана не было лицензии. Кроме того, катамаран не прошел техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения.

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