Капитан перевернувшегося на Черном море катера не имел лицензии

Капитан катера, который перевернулся в Черном море около поселка Джубга Краснодарского края, не имел лицензию на перевозку пассажиров, сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

Уточняется также, что он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, передает ТАСС.

Козлов сообщил, что следственные органы рассматривают перегруз судна в качестве основной версии крушения катера в Черном море.

Ранее в субботу сообщалось, что катер был перегружен почти в пять раз.

В пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулось прогулочное судно – катамаран. Погибли два человека. Капитан перевернувшегося судна сбежал, однако позднее был задержан полицией.