В полиции опровергли задержание капитана перевернувшегося катамарана

Капитан катамарана, перевернувшегося в Черном море в районе поселка Джубга, будет объявлен в розыск, уточнили в главке МВД по Краснодарскому краю.

В полиции уточнили, что ранее был «задержан владелец судна, личность капитана установлена, он будет объявлен в розыск, готовится ориентировка», передает ТАСС.

Ранее глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщал о задержании капитана.

В Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулось прогулочное судно – катамаран. Инцидент произошел в 100 метрах от берега.

По информации МЧС, на борту судна находились 43 человека, 37 из них доставлены на берег, в отношении двух пострадавших проведены реанимационные действия. Директор пляжа «Джугба» Андрей Андреев сообщал, что в ходе инцидента погибли два человека.

Возбуждено уголовное дело, владелец судна задержан.