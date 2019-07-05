Владелец перевернувшегося в Черном море катамарана задержан

Задержан владелец перевернувшегося в Черном море у берегов Краснодарского края прогулочного катамарана, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Владелец судна задержан, с ним работают сотрудники полиции», – сказал собеседник ТАСС.

Двое пострадавших при крушении катамарана умерли по дороге в больницу, сообщил источник «Интерфакса» в минздраве Краснодарского края. Он добавил, что 37 пассажиров, которым не понадобилась медпомощь, были размещены в отеле «Гринвуд» в Джугбе.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулся катамаран. Инцидент произошел в 100 метрах от берега. По информации МЧС, 43 человека находились на борту судна, 37 из них доставлены на берег, в отношении двух пострадавших проведены реанимационные действия.

Директор пляжа «Джугба» Андрей Андреев сообщал, что в ходе инцидента погибли два человека.