Погибли двое пассажиров опрокинувшегося у Джугбы катамарана

В результате инцидента с прогулочным катером, который перевернулся у берегов Краснодарского края, погибли два человека, сообщил директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев.

«Это корабль «Атолл». В районе Голубой бухты он перевернулся... Вся техника, которая была, я ее отправил на спасение... Двое погибших», – цитирует РИА «Новости» Андреева.

По его словам, судно было слишком перегружено, поскольку на борту находились «около 30 человек, может, больше».

«Моя техника, которая спасала людей, забрала... Посадили на борт 25 человек как минимум. Возможно, больше. С ними привезли еще двоих (погибших). На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных – не более 12», – добавил он.

По информации источника в министерстве здравоохранения Краснодарского края, двое пассажиров скончались по дороге в больницу, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулся катамаран. Инцидент произошел в 100 метрах от берега. По информации МЧС, 43 человека находились на борту судна, 37 из них доставлены на берег, в отношении двух пострадавших проведены реанимационные действия.