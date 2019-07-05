Катамаран с 20 пассажирами опрокинулся у берегов Краснодарского края

В Черном море у берегов Краснодарского края после опрокидывания катамарана пропали без вести два человека, 18 человек спасены.

Инцидент произошел в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга. Катамаран перевернулся в 100 метрах от берега, передает ТАСС.

«На борту катамарана находились 20 человек, 18 из них доставлены на берег, в том числе четверо детей. Одна женщина в тяжелом состоянии. Судьба двух человек пока неизвестна», – сказал источник.

При этом в администрации Туапсинского района отмечают, что пострадавших нет.