Выяснилась судьба десятков пассажиров с опрокинувшегося у Джубгы катамарана

На борту опрокинувшегося прогулочного катера у берегов Краснодарского края находилось 43 человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительной информации, 43 человека были на борту судна. Неизвестным остается точное местонахождение шести человек, передает ТАСС.

«Предположительно, на борту катера находились 43 человека. 37 человек доставлены на берег. По информации очевидцев, проходящими водными судами остальные шесть человек также были доставлены на берег. Организована работа по установлению их местонахождения», – сказал представитель МЧС.

Также в ведомстве сообщили, что двум пострадавшим оказаны реанимационные действия. Остальным пассажирам помощь не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулся катамаран. Инцидент произошел в 100 метрах от берега.