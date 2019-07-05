Задержан сбежавший капитан перевернувшегося катамарана

Капитан прогулочного судна, которое перевернулось в Черном море, был задержан, заявил глава Туапсинского района края Анатолий Русин, находящийся на месте ЧП.

«Его разыскивали, затем он был установлен и задержан, сейчас его опрашивают следователи», – сказал Русин, передает ТАСС.

Ранее был задержан владелец опрокинувшегося прогулочного судна.

В Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулся катамаран. Инцидент произошел в 100 метрах от берега. По информации МЧС, 43 человека находились на борту судна, 37 из них доставлены на берег, в отношении двух пострадавших проведены реанимационные действия.

Директор пляжа «Джугба» Андрей Андреев сообщал, что в ходе инцидента погибли два человека.