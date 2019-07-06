Перевернувшийся в Черном море катер шел с пятикратным перегрузом

Катер, который опрокинулся в Черном море у поселка Джубга Краснодарского края, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В сообщении ведомства говорится, что катер «Атолл» под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения перевернулся 5 июля в 17.50 по местному времени на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря. Погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения, передает ТАСС.

На судне, отмечают в ведомстве, находились не менее 55 человек, хотя вместимость его составляла 12 человек. Как уточнил глава Туапсинского района Анатолий Русин, из 55 пассажиров было 15 детей.

В пресс-службе СКР добавили, что намерены добиваться ареста судоводителя перевернувшегося в Черном море катера. В настоящее время он задержан.

Русин добавил, что часть людей, спасенных при опрокидывании катера, продолжат отдых. «Есть те, кто уедет сегодня, есть те, кто останется отдыхать до воскресенья. Мы вчера долго с ними разговаривали, расстались в 00.30 мск», – сказал Русин.

В пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулось прогулочное судно – катамаран. Погибли два человека. Капитан перевернувшегося судна сбежал, однако позднее был задержан полицией.