Задержан капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна

Сотрудники полиции задержали капитана прогулочного судна, перевернувшегося в Черном море в районе поселка Джубга, сообщили в главке МВД по Краснодарскому краю.

«Задержан капитан судна 1963 года рождения, уроженец города Приморско-Ахтарск, он передан сотрудникам Южного управления Следственного комитета на транспорте», – приводит ТАСС сообщение регионального главка.

В пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулось прогулочное судно – катамаран. Инцидент произошел в 100 метрах от берега.

По информации МЧС, на борту судна находились 43 человека, двое из них погибли. Все выжившие доставлены на берег спасателями и оказавшимися рядом плавсредствами и в госпитализации, по предварительным данным, не нуждаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, владелец судна задержан, капитан перевернувшегося катамарана ранее был объявлен в розыск.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты под руководством первого замглавы Южного следственного управления на транспорте СК России Михаила Маркарова.