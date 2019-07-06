Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

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6 июля, суббота  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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США обострили концепцию борьбы с Кремлем

Вашингтон выделяет все больше денег на борьбу с РоссиейФото: Christian Ohde/Imago/ТАСС
США усиливают противостояние с Россией. Агентство по международному развитию представило концепцию по борьбе со «злонамеренным влиянием Кремля» в Европе, Евразии и других регионах. Особое внимание Вашингтон традиционно уделяет странам на постсоветском пространстве. Подобная политика не нова, но почему на этот раз США столь откровенно заявляют о прямом противодействии Москве и чего ждать от этого? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным пятигрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

            Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракцион   6 июля 2019, 17:45
            Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

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            Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным пятигрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов?

            В субботу стало известно, что капитан двухкорпусного катера типа «Атолл», который с десятками пассажиров на борту перевернулся в Черном море около поселка Джубга, не имел лицензии на перевозку пассажиров.

            «Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом», – сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

            По его словам, в качестве основной версии крушения катера рассматривается перегруз.

            «Проводится обследование судна для решения вопроса о его подъеме. В настоящее время разлива нефтепродуктов не зафиксировано», – добавил Козлов.

            Прогулочное судно опрокинулось в пятницу в 17.50 по местному времени на удалении около 100 метров от береговой линии. Оно было перегружено почти в пять раз: по данным следователей, на его борту находились не менее 55 пассажиров при вместимости в 12 человек. В результате ЧП погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения.

            Как сообщил ТАСС глава Туапсинского района Анатолий Русин, тело одной из женщин отправили на родину, тело второй отправят до конца дня. Одна приехала из Мордовии, другая – из Белгородской области. «Администрация района взяла на себя все финансовые расходы, оказывает всю необходимую помощь», – сказал Русин, добавив, что помощь оказывается всем спасенным.

            Очевидцы ЧП сняли на видео спасение пассажиров. На кадрах видна часть катера, который к тому времени почти полностью ушел под воду. Людей поднимали на борт несколько судов, оказавшихся поблизости в момент происшествия.

            Капитан катера попытался сбежать, однако позднее был задержан полицией. Им оказался уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения. Сейчас с ним работают сотрудники СК на транспорте по ЮФО.

            Кроме того, задержан и владелец судна. Он винит в произошедшем неблагоприятные погодные условия – налетевший ветер. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

            Как сообщает Regnum, следователям удалось выяснить, что катер был построен в 2008 году и имел гарантийный срок службы в шесть лет. В 2011 году судну незаконно надстроили верхнюю палубу, изменив его технические характеристики.

            Козлов заверил, что после ЧП на Кубани будут проводится дополнительные проверочные мероприятия на пляжах, где предприниматели организуют морские прогулки для туристов. Помимо этого началась экстренная проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания базой для стоянки маломерных судов, службой капитана порта, российским морским регистром судоходства, госинспекцией по маломерным судам.

            Бывший проректор по научной работе Московской государственной академии водного транспорта Олег Соляков указывает, что правила использования внутренних водных путей регламентируются кодексом внутреннего водного транспорта и подобная перевозка пассажиров – лицензированный вид деятельности.

            «Ее специально сделали лицензированной для того, чтобы надзорный орган контролировал выполнение судовладельцем требований безопасности эксплуатации водного транспорта», – пояснил Соляков газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, за выдачу лицензий отвечает Ространснадзор, чему предшествует проверка инспектором выполнения судовладельцем соответствующих требований правил регистра по безопасности.

            «Это наличие спасательных кругов, освидетельствование судна на безопасность, техническое состояние корпуса и механизмов. Поэтому проблема заключается не в контролирующих органах, а в человеческом подходе судовладельцев в целом. Можно вспомнить примеры с той же «Булгарией», когда регистр в нарушение всех правил выдал документы, а Ространснадзор – временную лицензию на перевозку пассажиров», – напомнил собеседник.

            По его мнению, 

            в случае с трагедией в Черном море проявилась коррупционная составляющая и «здесь должны разобраться органы прокуратуры на водном транспорте».

            В то же время Соляков считает, что подобные случаи имеют единичный характер. «Я бы не сказал, что подобные нарушения происходят постоянно. Главное здесь – отношения судовладельцев с государственными органами, которые осуществляют лицензирование. Это не закономерность, а халатность, которую допускают юридические лица, в том числе и федеральные органы, которые осуществляют лицензирование такого вида деятельности», – подытожил Соляков.


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