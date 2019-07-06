Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным пятигрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов?

В субботу стало известно, что капитан двухкорпусного катера типа «Атолл», который с десятками пассажиров на борту перевернулся в Черном море около поселка Джубга, не имел лицензии на перевозку пассажиров.

«Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом», – сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

По его словам, в качестве основной версии крушения катера рассматривается перегруз.

«Проводится обследование судна для решения вопроса о его подъеме. В настоящее время разлива нефтепродуктов не зафиксировано», – добавил Козлов.

Прогулочное судно опрокинулось в пятницу в 17.50 по местному времени на удалении около 100 метров от береговой линии. Оно было перегружено почти в пять раз: по данным следователей, на его борту находились не менее 55 пассажиров при вместимости в 12 человек. В результате ЧП погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения.

Как сообщил ТАСС глава Туапсинского района Анатолий Русин, тело одной из женщин отправили на родину, тело второй отправят до конца дня. Одна приехала из Мордовии, другая – из Белгородской области. «Администрация района взяла на себя все финансовые расходы, оказывает всю необходимую помощь», – сказал Русин, добавив, что помощь оказывается всем спасенным.

Очевидцы ЧП сняли на видео спасение пассажиров. На кадрах видна часть катера, который к тому времени почти полностью ушел под воду. Людей поднимали на борт несколько судов, оказавшихся поблизости в момент происшествия.

Капитан катера попытался сбежать, однако позднее был задержан полицией. Им оказался уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения. Сейчас с ним работают сотрудники СК на транспорте по ЮФО.

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Кроме того, задержан и владелец судна. Он винит в произошедшем неблагоприятные погодные условия – налетевший ветер. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как сообщает Regnum, следователям удалось выяснить, что катер был построен в 2008 году и имел гарантийный срок службы в шесть лет. В 2011 году судну незаконно надстроили верхнюю палубу, изменив его технические характеристики.

Козлов заверил, что после ЧП на Кубани будут проводится дополнительные проверочные мероприятия на пляжах, где предприниматели организуют морские прогулки для туристов. Помимо этого началась экстренная проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания базой для стоянки маломерных судов, службой капитана порта, российским морским регистром судоходства, госинспекцией по маломерным судам.

Бывший проректор по научной работе Московской государственной академии водного транспорта Олег Соляков указывает, что правила использования внутренних водных путей регламентируются кодексом внутреннего водного транспорта и подобная перевозка пассажиров – лицензированный вид деятельности.

«Ее специально сделали лицензированной для того, чтобы надзорный орган контролировал выполнение судовладельцем требований безопасности эксплуатации водного транспорта», – пояснил Соляков газете ВЗГЛЯД.

По его словам, за выдачу лицензий отвечает Ространснадзор, чему предшествует проверка инспектором выполнения судовладельцем соответствующих требований правил регистра по безопасности.

«Это наличие спасательных кругов, освидетельствование судна на безопасность, техническое состояние корпуса и механизмов. Поэтому проблема заключается не в контролирующих органах, а в человеческом подходе судовладельцев в целом. Можно вспомнить примеры с той же «Булгарией», когда регистр в нарушение всех правил выдал документы, а Ространснадзор – временную лицензию на перевозку пассажиров», – напомнил собеседник.

По его мнению,

в случае с трагедией в Черном море проявилась коррупционная составляющая и «здесь должны разобраться органы прокуратуры на водном транспорте».

В то же время Соляков считает, что подобные случаи имеют единичный характер. «Я бы не сказал, что подобные нарушения происходят постоянно. Главное здесь – отношения судовладельцев с государственными органами, которые осуществляют лицензирование. Это не закономерность, а халатность, которую допускают юридические лица, в том числе и федеральные органы, которые осуществляют лицензирование такого вида деятельности», – подытожил Соляков.