Иностранцы едва не утонули в Москве

В Москве двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах, им оказали помощь спасатели, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

В ведомстве рассказали, что в воскресенье в 17.30 мск «сотрудники поисково-спасательной станции «Кунцево» помогли мужчине 1994 года рождения из Киргизии» – он «пытался переплыть Москву-реку», передает РИА «Новости».

Мужчина потерял силы, стал тонуть. Ему успели помочь спасатели, патрулировавшие реку.

До этого, в 16.12 мск, на Люблинском пруду «сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах подняли на борт катера мужчину 1997 года рождения из Таджикистана».

Мужчина также потерял силы во время купания. Отмечается, что он плавал в запрещенном месте.

Ранее в Новодевичьей набережной в Москву-реку упала машина.