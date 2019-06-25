Девушка утонула под Вологдой при спасении ребенка в незаконно вырытом канале

В Вологодской области 19-летняя студентка погибла, спасая тонущего в незаконно вырытом канале ребенка, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

После смерти девушки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), передает «Интерфакс».

«По данным следствия, вечером 21 июня в Вологодском районе на берегу озера Кубенское обнаружено тело 19-летней девушки, извлеченное из воды сотрудниками МЧС. Очевидцы пояснили, что погибшая, отдыхавшая со знакомыми, помогла спасти ребенка, тонувшего в прорытом к озеру от деревни Алексино канале, но сама не выплыла», – говорится в сообщении ведомства.

Следствию удалось выяснить, что неизвестные лица вырыли искусственный водный канал рядом с деревнями Алексино и Жуково. Он соединялся с озером Кубенское. Представители Федерального агентства по рыболовству СЗТУ отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области сообщили, что у них нет никаких сведений о канале. Это значит, что канал был вырыт незаконно, а его эксплуатация не согласована с ведомством.

Отмечается, что в месте соприкосновения канала с озером отсутствуют ограждения, а также отсутствует необходимая информация о глубине. По мнению следователей, такая ситуация создает угрозы для жизни и здоровья местных жителей.

Сейчас следствие работает над установлением причин случившегося, а также выясняют обстоятельства незаконного строительства канала.

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