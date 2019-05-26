Под Биробиджаном мужчина утонул, спасая двух девочек

Мужчина погиб, когда спасал детей из холодной реки в селе Калинино Еврейской автономной области (ЕАО), обе девочки выжили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Он проезжал по мосту через реку Вертопрашиха и заметил двух детей, которые звали на помощь. Мужчина прыгнул в воду, вытащил одну из девочек, и поплыл за второй. Очевидцы сообщили, что после этого он исчез под водой, сообщается на сайте ведомства.

«(Вторая) девочка выбралась из ледяной воды самостоятельно. В настоящий момент подростки доставлены в Ленинскую районную больницу для обследования», – говорится в сообщении.

Тело мужчины пока не найдено, сотрудники МЧС обследуют акваторию и прибрежную территорию.