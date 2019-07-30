Спор о существовании уголовных дел против Порошенко разгорелся на Украине

Игорь Головань, адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко, поспорил с главой Госбюро расследований Романом Трубой, заявившем, что ведомство расследует 11 уголовных дел против бывшего украинского лидера.

Как заявил Головань, ему «достоверно известно», что бывший украинский лидер проходит свидетелем по двум делам, пишет «Украинская правда».

«Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля», – заявил адвокат, добавив, что Порошенко «не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то что в 11».

Напомним, после того, как Порошенко заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела, Труба заверил: «Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает».

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