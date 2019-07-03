Военный эксперт выяснил подробности аварии на секретном глубоководном аппарате

Военный публицист Владислав Шурыгин назвал героическими действия экипажа подводного аппарата при пожаре, в результате которого погибли 14 моряков.

Он отметил, что сам подводный аппарат не атомный и не имел никакого оружия. Также, по его словам, аппарат не участвовал ни в каких испытаниях перспективного вооружения.

«Аппарат один из серии таких аппаратов. Выполнял задачу по исследованию рельефа дна в Баренцевом море (батиметрические исследования) в интересах обеспечения применения сил ВМФ в территориальных водах», – написал Шурыгин в своем Facebook.

По его словам, на борту находилось 18 человек, из которых 14 – экипаж подводного аппарата, а остальные – исследовательская группа. Один из них – гражданский.

Причиной аварии Шурыгин называет «короткое замыкание в электроцепи в аккумуляторном отсеке с последующим возгоранием и объемным пожаром». По его словам, с учетом нахождения аппарата на большой глубине общее время нештатной ситуации от возникновения до устранения составило полтора часа.

«Действия экипажа героические без всяких оговорок. В условиях открытого горения в предельно малых объемах исследовательского аппарата смогли справиться с пожаром, вернуть аппарату управляемость и обеспечить всплытие», – заявил эксперт.

По его словам, аппарат поступил на вооружение ВМФ в начале 2000-х годов, он не имеет отношения к разрабатываемым перспективным комплексам вооружения. Также Шурыгин назвал характеристики аппарата: глубина погружения – до 6000 м; скорость движения – до шести узлов (11 км/ч); автономность плавания – до трех суток; экипаж офицеров-исследователей – 14 человек; научная группа – до пяти человек. Для научных исследований применяются многолучевой эхолот, профилограф, механические манипуляторы и другое оборудование.

О трагедии стало известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля. Сообщалось, что на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар. Погибли 14 моряков-подводников. Среди них – семь капитанов первого ранга, два Героя России. В Сети также опубликовано фото моряков.

Погибших офицеров представят к госнаградам, будет рассмотрена возможность совместного захоронения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о трагедии в Баренцевом море.