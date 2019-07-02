Минобороны заявило о гибели 14 подводников при пожаре на научно-исследовательском судне

В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, сообщило Минобороны России. Погибли 14 моряков-подводников.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что «благодаря самоотверженным действиям команды» пожар был ликвидирован.

Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.

«Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», – говорится в сообщении.