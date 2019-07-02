Стало известно, на каком аппарате погибли 14 подводников

Пожар, приведший к гибели 14 подводников, произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик», утверждают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, ЧП произошло 1 июля около 20.30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Утверждается, что погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщает РБК.

Ранее Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Сообщалось, что пожар был потушен. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Расследование проводит главнокомандующий ВМФ.

АС-12, известная как «Лошарик» – это российская глубоководная атомная подводная лодка, по официальной классификации – атомная глубоководная станция. Она не несет вооружения, но способна погружаться на глубину до 6 тыс. метров.

При этом долгое время назначение АС-12 оставалось неизвестным. В октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что «Лошарик» – это «диверсионный аппарат» для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры. В первую очередь, как утверждалось, АС-12 угрожал кабелям связи – подлодка якобы в случае глобального конфликта могла серьезно подорвать работу интернета.

Также появились сведения, что АС-12 может нанести серьезный ущерб глубоководным компонентам американской системы слежения за подводными лодками SOSUS.

Эксперты НАТО также писали, что «Лошарик» может иметь потенциал модернизации в «субмарину на колесах», т. е. в аппарат, который передвигается по морскому дну колесным способом, что почти исключает возможность обнаружения акустическими и магнитометрическими средствами.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о беспокойстве США из-за мини-подлодок «Лошарик».

Отметим, что «Лошарик» должна была нести атомная подлодка «Белгород».