В США оценили российскую АПЛ «Белгород»

Американские СМИ рассказали о превосходстве российской атомной подлодки «Белгород» над американскими судами класса «Огайо».

Новая АПЛ длиной в 184 метра превосходит по водоизмещению линкоры времен Первой мировой и может погружаться на глубину до 500 метров, отметил эксперт Кайл Мизоками в статье для Popular Mechanics, передает РИА «Новости».

Он также уточнил, что водоизмещение американских подлодок класса «Огайо» меньше на 50%, чем у российского судна.

Вместе с тем издание уточняет, что «Белгород» не является боевой субмариной, соответственно, подлодка не будет носить баллистические ракеты.

Эксперт отметил, что судно будет носить на себе мини-субмарины «Лошарик» и беспилотники «Посейдон», всего «Белгород» сможет транспортировать шесть «Посейдонов».

Другой эксперт, Х. И. Саттон, в материале для издания Covert Shores подчеркнул, что возможности «Белгорода» пока не известны.

«Россия в целом более успешна, чем США, в защите своих новейших подлодок от нежелательного внимания камер», – уточнил он.

Ранее источник сообщил, что система «Посейдон», состоящая из подводной лодки-носителя «Белгород» (проект 09852) и самого беспилотника, будет принята на вооружение через два года.

В спуске «Белгорода» на воду во вторник принял участие президент России Владимир Путин во время видеоконференции с завода «Северная верфь» в Петербурге.