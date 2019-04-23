Названы сроки принятия «Посейдона» на вооружение

Система «Посейдон», которая состоит кроме самих аппаратов еще из подводной лодки-носителя беспилотников «Белгород» (проект 09852), будет принята на вооружение ВМФ через два года, заявил информированный источник.

«В течение двух лет подводная лодка и сами беспилотники «Посейдон» будут проходить совместные испытания. На рубеже 2020–2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России», – передает его слова РИА «Новости».

Во вторник президент России Владимир Путин во время видеоконференции с завода «Северная верфь» в Петербурге принял участие в спуске на воду «Белгорода».

Отметим, что американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что аппараты «Посейдон» якобы поступят на вооружение не раньше 2027 года.