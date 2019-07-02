В Баренцевом море погибли герои-подводники

Взгляд
3 июля, среда  |  Последнее обновление — 00:09  |  vz.ru
Разделы

Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
Перейти а раздел…

Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
Перейти а раздел…

Команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку

Украина по-прежнему дискриминирует миллионы своих сограждан, желающих говорить по-русскиФото: Субханкулов Тимур/ТАСС
Крайне противоречивые сигналы приходят из ближайшего окружения нового главы украинского государства по важнейшему для страны вопросу – статусу русского языка. То один соратник Зеленского сделает заявление в пользу русского, то другой – против. Что означают эти метания и в чем суть языковой проблемы на Украине? Подробности...
Перейти а раздел…

Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
Перейти а раздел…

Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Times ответила редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Путину. Почему британская реакция выглядит столь лицемерно? Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Бульдозеристы толерантности

Владимир Мамонтов, журналист
Я мог бы быть куда более прогрессивным, чем теперь. Много либеральнее. Терпимее. Мешают мне оголтелые прогрессисты. Освободители седьмого дня. Бульдозеристы толерантности. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 9 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...

      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны опровергло заявление Норвегии по аварии на подлодке
            Путин сообщил о гибели двух Героев России в глубоководном аппаратеСМИ: Российские военные объяснили Норвегии причину аварии на подлодкеРадикалы начали акцию на Майдане против регистрации Шария кандидатом в РадуВ Совбезе РФ обвинили НАТО в подготовке антироссийских режимов в странах ОДКБ
            Пост главы ЕК предложили министру обороны ГерманииВ Подмосковье приземлился самолет ВВС СШАПодозрительные допинг-пробы нашли у 298 российских спортсменовМузыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»
            ДНР заявила о близкой к критичной ситуации в ДонбассеБеспорядки в Тбилиси прервали рекордный рост турпотока из России в Грузию«Ил» объяснил увольнение сотрудников предприятияКомпанию Nike вынудили снять с продажи кроссовки с флагом США

            «мобилизоваться всем»


            Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением на Донбассе

            членские взносы


            Совет Европы выставил России огромный счет

            женщина в МИДе


            На Украине нашли замену Климкину

            Видео

            ПВО на курорте


            Швеция намерена «противостоять России» с помощью «жирафа»

            ничего хорошего


            Антироссийский демарш Катамадзе хуже, чем демарш Кикабидзе

            судьба картеля


            Иран напугала позиция России в ОПЕК

            новая тенденция


            Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах

            Впервые в истории


            Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

            Бенефис «Двадцатки»


            Дмитрий Дробницкий: Десять дней, которые изменят мир

            Либеральный тоталитаризм


            Валерий Коровин: Всё против человека

            Путешествие к себе


            Дмитрий Михайлин: Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

            на ваш взгляд


            Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?

            В Баренцевом море погибли герои-подводники

            Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря   2 июля 2019, 23:09
            Текст: Иван Абакумов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем, погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего.

            «Это – большая потеря», – сказал президент Владимир Путин вечером во вторник на экстренной встрече с Сергеем Шойгу, когда министр обороны сообщил ему о ЧП. Путин попросил министра лично «нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», а затем доложить о ситуации по возвращению. Также президент поручил оказать поддержку семьям погибших моряков-подводников и сделать все для оказания помощи. «Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших», – сказал Путин.

            В своем докладе президенту Шойгу отметил, что пожар потушили благодаря решительным действиям экипажа. «Как мы и докладывали вам вчера, в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников, – сказал Шойгу. – Решительными действиями экипажа пожар был потушен».

            По словам министра, уже начались мероприятия по обследованию этого корабля и установлению причин произошедшего. Расследование возложено на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Евменова.

            Позднее соболезнования близким погибших выразили глава правительства Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

            Ранее Минобороны сообщило о том, что вечером накануне на глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Причиной смерти стало отравления продуктами горения. По официальным данным, аппарат изучал придонные пространства и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений. СК ведет проверку по факту произошедшего.

            Позднее норвежские власти заявили о том, что получили от России сообщение следующего характера – на борту глубоководного аппарата Минобороны взорвался газ. Об этом сказал директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Стрэнд. «Мы провели проверку и не видим высоких уровней радиации в этом районе», – сказал он. Впрочем, российское военное ведомство опровергло Стрэнда, заявив, что никакой информацией с норвежцами не делилось.

            То, что именно взрыв газа мог стать причиной трагедии, газете ВЗГЛЯД сказал руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

            «Пожар – это довольное частое явление. Вот и «Комсомолец» утонул из-за пожара, и американская субмарина «Трэшер» когда-то тоже погибла по той же причине»,

            – сказал Сагалевич. Он отметил, что сделать лодку для погружения на глубину до 6 тысяч метров довольно сложно. «Раньше это было практически невозможно. Раньше это была просто сфера на трех человек. Если экипаж из 14 человек, значит это уже не сфера, а довольно длинный цилиндр. Корпус может быть из титана, может, из стали, но при этом нетяжелый», – пояснил Сагалевич.

            «Бывает, короткое замыкание в электроцепях. Бывает, скапливается газ в аккумуляторах – и происходит взрыв этого газа. Это самые распространенные причины», - полагает Сагалевич.

            Напомним, что 80-летний Анатолий Сагалевич, Герой России, считается одним из крупнейших мировых океанологов. Он является одним из основных создателей глубоководных аппаратов «Мир», руководил семью экспедициями, целью которых было обследование и герметизация реактора затонувшей советской подводной лодки «Комсомолец».

            В свою очередь подводник капитан I ранга Сергей Кубынин не исключает, что пожар на борту мог произойти из-за других причин, начиная от неисправности аккумуляторной батареи и заканчивая «банальным неосторожным обращением с электрооборудованием». «Могла произойти разгерметизация и попадание воды на электрооборудование», – сказал Кубынин газете ВЗГЛЯД.

            То, что погибли сразу 14 членов экипажа, может указывать на силу возгорания, говорит капитан. «Пожар получился объемный, с большим выделением угарного газа. Либо горело в недоступном месте. Если это аккумуляторная батарея, то справиться с огнем очень сложно. Также не исключено, что возгорание произошло сразу в нескольких местах», – полагает Кубынин.

            По поводу самой подводной лодки, на которой произошла трагедия, пока официальных данных нет. Как написала газета ВЗГЛЯД, по данным источников, пожар случился на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» – засекреченной подлодке, о которой существует лишь отрывистая и неполная информация.

            В частности, сообщалось о том, что АС-12 состоит из нескольких титановых сфер и может погружаться на глубину до шести тысяч метров и развивать скорость до 30 узлов. Одна из сфер глубоководной станции занята атомным реактором, другие «шары» оснащены манипуляторами, драгой (система очистки породы) и телегрейфером (ковш с телекамерой). Аппарат не вооружен. В состав экипажа входит 25 человек – все офицеры.

            Бывший офицер ВМФ тоже заявил «Ведомостям», что речь идет по всей видимости об автономной глубоководной станции (АГС, АГС проекта 10831, неофициально называемая «Лошариком») Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, информация о которых носит закрытый характер. ГУГИ, по информации сайта «Отечественная гидронавтика», было создано в 2000 г. на базе 19-го центра Минобороны и подчиняется не командованию ВМФ, а напрямую Минобороны. Источник в промышленности и источник, близкий к ВМФ, подтвердили газете, что пожар произошел на одной из АГС.

            По словам источника, близкого к ВМФ, возгорание произошло в понедельник вечером, когда аппарат транспортировался подводной лодкой-носителем – их используют, чтобы увеличить радиус действия АГС. Согласно данным сайта «Отечественная гидронавтика», в качестве лодок-носителей АГС используются переоборудованные из атомных ракетных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проектов 667 БДР и 667 БДРМ подводные лодки «Оренбург» и «Подмосковье» соответственно.

            Напомним, последняя крупная трагедия на нашем ВМФ произошла в ноябре 2008 года во время заводских испытаний на полигоне Тихоокеанского флота в Японском море, на еще не принятой в состав флота атомной подводной лодке К-152 «Нерпа» (проект 971У «Щука-Б»). Тогда произошло несанкционированное включение автоматизированной системы пожаротушения, один из отсеков лодки заполнил ядовитый газ. Погибли трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов, более 40 человек получили отравления различной степени тяжести.

            Трагедию близко восприняли моряки на других флотах России. Вечером во вторник жители Севастополя начали приносить цветы к стеле Мурманска на аллее городов-героев в знак скорби по подводникам.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............