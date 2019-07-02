Жители Севастополя начали приносить цветы к стелле Мурманска в память о погибших подводниках

Жители Севастополя приносят цветы к стеле Мурманска на аллее городов-героев в знак скорби по 14 погибшим подводникам, сообщили в пресс-службе городского правительства.

«Сегодня стало известно о том, что 1 июля в российских территориальных водах в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибло 14 моряков-подводников. В память о погибших подводниках жители Севастополя несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев», – говорится в сообщении.

Среди воздавших память погибшим – ветераны подводного флота и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает ТАСС.

«Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя, и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Наши выпускники служат на Северном флоте, и сегодня севастопольцы всех возвратов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии», – сказал Овсянников.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших в результате пожара на глубоководном аппарате подводников двое были Героями России, а еще семеро – капитанами 1 ранга.