Путин сообщил о гибели двух Героев России на глубоководном аппарате

Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны было семь капитанов 1 ранга, два Героя России, экипаж был высокопрофессиональным, заявил президент России Владимир Путин.

«Из 14 погибших – семь капитанов первого ранга, двое Героев России. Это – большая потеря», – передает слова Путина РИА «Новости».

«Прошу вас лично поехать в Североморск и заслушать доклады», –сказал Путин. Президент поручил Шойгу лично доложить о ситуации по возвращению.

Президент поручил оказать поддержку семьям погибших моряков-подводников. Он отметил, что нужно сделать все для оказания помощи.

«Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших», – сказал Путин.

Ранее стало известно, что Путин отменил участие в форуме «Реки России» и запланировал встречу с Шойгу.

1 июля на глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников. Возгорание, по данным источников, произошло на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик».

СК ведет проверку по факту произошедшего.

Подводник капитан I ранга Сергей Кубынин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал предположительную причину пожара.