Путин отменил визит на форум «Реки России» и встретится с Шойгу

Президент России Владимир Путин принял решение отменить свое участие в форуме «Реки России», он встретится с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России». По поручению президента вице-премьер Ольга Голодец обратится к участникам форума», – передает слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что в ближайшее время он проведет встречу с Шойгу.

Напомним, 1 июля на глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников. Сообщалось, что возгорание произошло на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик».

СК начал проверку по факту произошедшего.

Подводник капитан I ранга Сергей Кубынин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал предположительную причину пожара.