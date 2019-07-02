Подводник назвал возможные причины пожара на глубоководном аппарате Минобороны

«Произошло замыкание в электроустановках, в кабельных трактах либо в любых электроприборах», – сказал интервью газете ВЗГЛЯД подводник капитан I ранга Сергей Кубынин по поводу возможных причин пожара на борту глубоководного аппарата, в результате которого погибли 14 человек.

Как предполагает подводник, капитан I ранга Сергей Кубынин, пожар на борту глубоководного аппарата мог произойти по нескольким причинам, начиная с неисправностей аккумуляторной батареи и заканчивая «банальным неосторожным обращением с электрооборудованием». «Могла произойти разгерметизация и попадание воды на электрооборудование», – сказал Кубынин.

То, что погибли 14 членов экипажа, может указывать на силу возгорания, говорит капитан. «Пожар получился объемный, с большим выделением угарного газа. Либо горело в недоступном месте. Если это аккумуляторная батарея, то справиться с огнем очень сложно. Также не исключено, что возгорание произошло сразу в нескольких местах», – полагает Кубынин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Отмечается, что «благодаря самоотверженным действиям команды» пожар был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.

«Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», – сообщило Минобороны.

По информации РБК, трагедия произошла на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Утверждается, что погиб весь штатный экипаж спускаемого аппарата.

«Лошарик» – это российская глубоководная атомная подводная лодка, по официальной классификации – атомная глубоководная станция. Она не несет вооружения, но способна погружаться на глубину до 6 тыс. метров.

Долгое время назначение АС-12 оставалось неизвестным. В октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что «Лошарик» – это «диверсионный аппарат» для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры. В первую очередь, как утверждалось, АС-12 угрожал кабелям связи – подлодка якобы в случае глобального конфликта могла серьезно подорвать работу интернета.