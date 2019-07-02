СК начал проверку по факту гибели 14 подводников

Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в ведомстве.

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщается на сайте СК.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что 1 июля на глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Источники утверждают, что возгорание произошло на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик». Погиб штатный экипаж аппарата.