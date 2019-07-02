Минобороны опровергло заявление Норвегии по аварии на подлодке

Информация о том, что Россия уведомила Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности о «взрыве газа на подводном аппарате», не соответствует действительности, сообщило Минобороны России.

Российские военные сообщили, что «благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован».

Подчеркивается, что Норвегии «не направлялось» уведомлений о глубоководном аппарате, передает РИА «Новости».

Напомним, глава норвежского агентства Пер Стрэнд заявил, что российские чиновники якобы сообщили Норвегии о взрыве газа на борту аппарата.

В результате пожара на глубоководном аппарате (предположительно, речь идет о глубоководной атомной подлодке АС-12) погибли 14 человек, включая семь капитанов 1 ранга, двух Героев России.