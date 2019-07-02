СМИ: Российские военные объяснили Норвегии причину взрыва на подлодке

Норвежские власти получили от России сообщение о том, что на борту глубоководного аппарата Минобороны произошел взрыв газа, сообщают западные информагентства.

Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Стрэнд заявил, что российские чиновники сообщили о взрыве газа на борту аппарата, передает Reuters.

«Мы провели проверку и не видим высоких уровней радиации в этом районе», – сказал он.

1 июля на глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников. Предположительно, трагедия произошла на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик».

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате было семь капитанов 1 ранга, два Героя России.