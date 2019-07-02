Эксперт: Причиной пожара на борту глубоководного аппарата мог быть взрыв

«Бывает, короткое замыкание в электроцепях. Бывает, скапливается газ в аккумуляторах – и происходит взрыв этого газа. Это самые распространенные причины», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Анатолий Сагалевич по поводу возможных причин пожара на борту глубоководного аппарата, в результате которого погибли 14 человек.

«Пожар – это довольное частое явление. Вот и «Комсомолец» утонул из-за пожара, и американская субмарина «Трэшер» когда-то тоже погибла по той же причине», – сказал руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

«Сделать лодку для погружения на глубину до 6 тысяч метров довольно сложно. Раньше это было практически невозможно. Раньше это была просто сфера на трех человек. Если экипаж из 14 человек, значит это уже не сфера, а довольно длинный цилиндр, корпус может быть из титана, может, из стали, но при этом нетяжелый», – пояснил Сагалевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Отмечается, что «благодаря самоотверженным действиям команды» пожар был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.

«Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», – сообщило Минобороны.

По информации РБК, трагедия произошла на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Утверждается, что погиб весь штатный экипаж спускаемого аппарата.

«Лошарик» – это российская глубоководная атомная подводная лодка, по официальной классификации – атомная глубоководная станция. Она не несет вооружения, но способна погружаться на глубину до 6 тыс. метров.

Долгое время назначение АС-12 оставалось неизвестным. В октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что «Лошарик» – это «диверсионный аппарат» для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры. В первую очередь, как утверждалось, АС-12 угрожал кабелям связи – подлодка якобы в случае глобального конфликта могла серьезно подорвать работу интернета.