Погибших при пожаре на глубоководном аппарате офицеров представят к госнаградам

Все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России офицеры будут представлены к госнаградам, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу заявил на совещании в связи с ЧП, что «все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», передает РИА «Новости».

Он добавил, что Минобороны окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

Ранее Шойгу сообщил, что первым с подлодки эвакуировали гражданского.

О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля: на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что часть информации об инциденте с гибелью подводников не будет обнародована, так как является гостайной.