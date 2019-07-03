Погибших при пожаре на глубоководном аппарате офицеров представят к госнаградам

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3 июля, среда | Последнее обновление — 13:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Шойгу сказал, чем занимались погибшие в Североморске подводники
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Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара
Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России
Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон
США пересаживают Турцию на российские истребители
В Баренцевом море погибли герои-подводники
Обратная сторона семьи
Сергей Худиев, публицист, богослов
Семейное насилие, конечно, существует, и с этим злом необходимо бороться – чем эффективнее, тем лучше. Важно, чтобы борьба со злом сама не превратилась в зло. А это происходит все чаще. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Россия сформулирует новую идеологию для планеты
Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Times ответила редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Путину. Почему британская реакция выглядит столь лицемерно? Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею
Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной КореиПодробности...
Путин и Трамп встретились в Осаке
«Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в ХельсинкиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Ан-24 аварийно сел в Бурятии
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадалиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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