Шойгу: Первым с подлодки эвакуировали гражданского

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания по выяснению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате сообщил, что первым эвакуировали гражданского.

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

Глава ведомства подчеркнул, что подводники ценой своих жизней ликвидировали возгорание, спасли товарищей и сам глубоководный аппарат.

«Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы», – отметил он.

Напомним, совещание с главой Минобороны прошло в Североморске.

О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля, когда на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что часть информации об инциденте с гибелью подводников не будет обнародована, так как является гостайной.