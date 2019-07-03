В Кремле объяснили невозможность обнародовать детали гибели подводников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что часть информации об инциденте с гибелью подводников не будет обнародована, так как является гостайной.

«Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных. Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается», – сказал Песков ТАСС.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимиру Путину незамедлительно доложили о пожаре на подлодке.

«Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно», – ответил Песков в ответ вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.

Напомним, о трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля, когда на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.