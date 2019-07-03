Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина

Министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Североморск. Там он проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что Шойгу прибыл в Североморск, «где лично заслушает командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате», передает РИА «Новости».

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников. В качестве возможных причин эксперты называли газете ВЗГЛЯД замыкание в электроустановках и взрыв газа.

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Позже было названо место службы погибших.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой трагедии.