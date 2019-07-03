Погибших подводников могут похоронить вместе

Власти Санкт-Петербурга рассмотрят возможность совместного захоронения погибших в Баренцевом море подводников, сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

«Ждем пожелания от родственников и не исключаем единого захоронения, если родные захотят», – пояснил глава комитета, передает ТАСС.

Он добавил, что многие из погибших служили в Санкт-Петербурге.

О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля, когда на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что часть информации об инциденте с гибелью подводников не будет обнародована, так как является гостайной.