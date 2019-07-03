Появились фото погибших подводников

В Сети появилась фотография, на которой запечатлены члены экипажа, погибшие при пожаре на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» в Баренцевом море.

Фотография опубликована в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Под фото располагается надпись, в которой указывается, что «экипаж до конца боролся за живучесть корабля на своих боевых постах, однако скорость развития событий не оставила надежд на спасение».

«Трагедия оборвала жизнь лучших представителей нашего направления. Командование и личный состав выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибших офицеров. Вечная слава героям! Память о вас всегда будет жить в наших сердцах!», – также говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что погибших подводников могут похоронить вместе.

Напомним, о трагедии стало публично известно 2 июля. Инцидент произошел 1 июля: на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что часть информации об инциденте с гибелью подводников не будет обнародована, так как является гостайной.